Moradora de Santa Bárbara morre afogada em Ipanema durante viagem ao Rio para assistir show da Lady Gaga Foto: Reprodução/Redes sociaisEviene de Oliveira, de 50 anos, morreu afogada na manhã do último sábado... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 08h46 (Atualizado em 07/05/2025 - 08h46 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Reprodução/Redes sociaisEviene de Oliveira, de 50 anos, morreu afogada na manhã do último sábado (3), na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ela era moradora de Santa Bárbara d’Oeste e viajou ao Rio para assistir ao show da cantora Lady Gaga, previsto para a noite do mesmo dia em Copacabana.

