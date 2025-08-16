Moradores de Americana sofrem com acúmulo de lixo em área pública do Parque Gramado
Moradores da Rua Benedito das Chagas, no Parque Gramado, em Americana, relataram acúmulo de lixo...
Moradores da Rua Benedito das Chagas, no Parque Gramado, em Americana, relataram acúmulo de lixo em uma área pública e solicitaram a intervenção do vereador Marcos Caetano (PL), que protocolou uma indicação na Câmara Municipal pedindo a limpeza do local.
Moradores da Rua Benedito das Chagas, no Parque Gramado, em Americana, relataram acúmulo de lixo em uma área pública e solicitaram a intervenção do vereador Marcos Caetano (PL), que protocolou uma indicação na Câmara Municipal pedindo a limpeza do local.
Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: