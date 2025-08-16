Logo R7.com
Moradores de Americana sofrem com acúmulo de lixo em área pública do Parque Gramado

Moradores da Rua Benedito das Chagas, no Parque Gramado, em Americana, relataram acúmulo de lixo...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Moradores da Rua Benedito das Chagas, no Parque Gramado, em Americana, relataram acúmulo de lixo em uma área pública e solicitaram a intervenção do vereador Marcos Caetano (PL), que protocolou uma indicação na Câmara Municipal pedindo a limpeza do local.

