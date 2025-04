Moradores de Americana têm entrada gratuita no Parque Ecológico neste final de semana Foto: Prefeitura de AmericanaMoradores de Americana podem visitar gratuitamente o Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida... Portal Veloz|Do R7 24/04/2025 - 10h26 (Atualizado em 24/04/2025 - 10h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaMoradores de Americana podem visitar gratuitamente o Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” neste sábado (26) e domingo (27). O benefício é oferecido uma vez por mês e, para utilizá-lo, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço recente no nome do visitante.

