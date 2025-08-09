Moradores denunciam abandono do Centro Comunitário no Teixeira Marques e vereador cobra Prefeitura de Limeira
Foto: Câmara de LimeiraA pedido de moradores, o vereador Felipe Penedo (PL) visitou nesta quinta-feira,...
Foto: Câmara de LimeiraA pedido de moradores, o vereador Felipe Penedo (PL) visitou nesta quinta-feira, 7 de agosto, o Centro Comunitário Francisco Dragone, localizado no Jardim Teixeira Marques, e se deparou com a falta de manutenção. “O local, que deveria ser um espaço de convivência e atividades para a comunidade, apresenta infiltrações nas salas, quadra abandonada, cobertura destruída e uma das piscinas, destinada às crianças, vazia e inutilizada”, disse o parlamentar. Além disso, ele explica que há cerca de um mês um caminhão quebrou o portão e abriu um buraco no chão, deixando o local vulnerável.
Foto: Câmara de LimeiraA pedido de moradores, o vereador Felipe Penedo (PL) visitou nesta quinta-feira, 7 de agosto, o Centro Comunitário Francisco Dragone, localizado no Jardim Teixeira Marques, e se deparou com a falta de manutenção. “O local, que deveria ser um espaço de convivência e atividades para a comunidade, apresenta infiltrações nas salas, quadra abandonada, cobertura destruída e uma das piscinas, destinada às crianças, vazia e inutilizada”, disse o parlamentar. Além disso, ele explica que há cerca de um mês um caminhão quebrou o portão e abriu um buraco no chão, deixando o local vulnerável.
Para saber mais sobre a situação e as ações do vereador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para saber mais sobre a situação e as ações do vereador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: