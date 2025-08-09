Moradores denunciam abandono do Centro Comunitário no Teixeira Marques e vereador cobra Prefeitura de Limeira Foto: Câmara de LimeiraA pedido de moradores, o vereador Felipe Penedo (PL) visitou nesta quinta-feira,... Portal Veloz|Do R7 09/08/2025 - 08h57 (Atualizado em 09/08/2025 - 08h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de LimeiraA pedido de moradores, o vereador Felipe Penedo (PL) visitou nesta quinta-feira, 7 de agosto, o Centro Comunitário Francisco Dragone, localizado no Jardim Teixeira Marques, e se deparou com a falta de manutenção. “O local, que deveria ser um espaço de convivência e atividades para a comunidade, apresenta infiltrações nas salas, quadra abandonada, cobertura destruída e uma das piscinas, destinada às crianças, vazia e inutilizada”, disse o parlamentar. Além disso, ele explica que há cerca de um mês um caminhão quebrou o portão e abriu um buraco no chão, deixando o local vulnerável.

Para saber mais sobre a situação e as ações do vereador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Defesa Civil de Cordeirópolis combate incêndio às margens da Rodovia Washington Luís após 2h30

Limeira realiza mutirão de empregos com 700 vagas nesta terça (12)

PAT disponibiliza 272 vagas de emprego em Americana