Morango do amor acelera vendas de agricultores do interior de São Paulo

Foto de capa: Governo de São Paulo/DivulgaçãoFebre na internet que combina morango e brigadeiro branco fez demanda pela fruta aumentar A chegada do morango do amor, nova moda na internet, turbinou as vendas de produtores rurais do estado de São Paulo. A fruta já apresentava alta na produção em regiões como Campinas desde o ano passado, com avanço de 14,2% entre 2023 e 2024, segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

