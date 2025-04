Mormaii inaugura loja em Piracicaba Fundada no litoral de Santa Catarina no início dos anos 70 e conhecida como a... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 11h47 (Atualizado em 23/04/2025 - 11h47 ) twitter

Fundada no litoral de Santa Catarina no início dos anos 70 e conhecida como a maior marca esportiva do país, a Mormaii inaugurou sua primeira loja em Piracicaba, no Shopping Piracicaba. Oferecendo uma vasta gama de produtos de alta qualidade voltados para o esporte e lifestyle, a mais nova unidade da rede está instalada no corredor do Magazine Luiza e Renner.

