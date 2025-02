Morre o ex-prefeito Lauro Péricles Gonçalves e Campinas decreta luto oficial de três dias Foto: Prefeitura de CampinasEm sua gestão, de 1973 a 1977, foram executadas diversas obras importantes... Portal Veloz|Do R7 17/02/2025 - 09h07 (Atualizado em 17/02/2025 - 09h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasEm sua gestão, de 1973 a 1977, foram executadas diversas obras importantes como o Viaduto “Laurão”, a Via Expressa Waldemar Paschoal e o Observatório de Capricórnio. A Prefeitura de Campinas decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-prefeito de Campinas, Lauro Péricles Gonçalves, neste domingo, 16 de fevereiro. Ele faleceu em sua casa. O velório será nesta segunda-feira (17), das 10h às 13h, na Capela Central do Cemitério da Saudade. O enterro será logo em seguida, também no Cemitério da Saudade.

Para saber mais sobre a trajetória e as contribuições de Lauro Péricles Gonçalves, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

