Moto adulterada é apreendida durante patrulhamento em Limeira; homem de 42 anos foi detido

O veículo estava estacionado e chamava atenção por utilizar uma placa artesanal da cidade de...

Portal Veloz|Do R7

O veículo estava estacionado e chamava atenção por utilizar uma placa artesanal da cidade de Campinas Durante patrulhamento na noite desta quarta-feira (03), na região do Nossa Senhora das Dores, em Limeira, a equipe do Sargento Wellington de Força Tática da Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta com diversas irregularidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

