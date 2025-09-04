Moto adulterada é apreendida durante patrulhamento em Limeira; homem de 42 anos foi detido
O veículo estava estacionado e chamava atenção por utilizar uma placa artesanal da cidade de...
O veículo estava estacionado e chamava atenção por utilizar uma placa artesanal da cidade de Campinas Durante patrulhamento na noite desta quarta-feira (03), na região do Nossa Senhora das Dores, em Limeira, a equipe do Sargento Wellington de Força Tática da Polícia Militar (PM) apreendeu uma motocicleta com diversas irregularidades.
