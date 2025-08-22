Motoboy morre após colisão com caminhão em Limeira Com o impacto da batida, a vítima sofreu ferimentos gravíssimos Um grave acidente de trânsito... Portal Veloz|Do R7 21/08/2025 - 22h19 (Atualizado em 21/08/2025 - 22h19 ) twitter

Portal Veloz

Com o impacto da batida, a vítima sofreu ferimentos gravíssimos. Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista na tarde desta quinta-feira (21), na Rua Ana Tumenas Tolle, no Jardim Residencial Santa Eulália, em Limeira (SP). Segundo informações apuradas no local, o caminhão saía de um barracão quando o motociclista, que trabalhava como motoboy, não teria percebido a manobra e colidiu violentamente contra a lateral do veículo de grande porte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este trágico acidente.

