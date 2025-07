Motocicleta com chassi e motor adulterados é apreendida em Limeira; condutor afirmou ter comprado por rede social A consulta apontou que o veículo original está registrado em Ribeirão Preto (SP) Uma motocicleta... Portal Veloz|Do R7 10/07/2025 - 21h37 (Atualizado em 10/07/2025 - 21h37 ) twitter

A consulta apontou que o veículo original está registrado em Ribeirão Preto (SP) Uma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida por uma equipe policial durante patrulhamento na Rua Benedito Queiroz, no Residencial Abílio Pedro, em Limeira (SP). O veículo, uma Honda CG 160 FAN, ano 2023, apresentava irregularidades nos números do chassi e do motor.

