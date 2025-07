Motocicleta com placa irregular é apreendida durante patrulhamento em Limeira; condutor alegou compra via rede social O individuo alegou ter pago R$ 2.860 na moto Uma abordagem de rotina realizada por... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h16 ) twitter

O individuo alegou ter pago R$ 2.860 na moto Uma abordagem de rotina realizada por policiais da equipe da Força Tática de Limeira, no bairro Odécio Degan, em Limeira, resultou na apreensão de uma motocicleta com indícios de irregularidade. A ação ocorreu na noite desta terça-feira (1º) e segundo informações relatadas pelos policiais militares com exclusividade ao Portal Veloz, quando os agentes suspeitaram de uma Honda CG 125 que circulava pela região utilizando uma placa visivelmente artesanal.

