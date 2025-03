Motociclista atropela pedestre no Jardim Ernesto Kühl, em Limeira O motociclista tentou desviar da mulher, mas não conseguiu evitar o acidente Na noite desta... Portal Veloz|Do R7 26/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h45 ) twitter

O motociclista tentou desviar da mulher, mas não conseguiu evitar o acidente Na noite desta quarta-feira (26), um acidente envolvendo um motociclista e uma pedestre ocorreu na Rua Canudos, no Jardim Ernesto Kühl, em Limeira. O motociclista, que descia a rua, sentido bairro, tentou frear e desviar de uma mulher que estava no meio da via, mas não conseguiu evitar o atropelamento.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

