Motociclista é preso após colisão com viatura da GCM em Limeira
O indivíduo perdeu o controle e atingiu lateralmente a viatura. Um motociclista foi preso na tarde deste sábado (16) após colidir contra uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) durante patrulhamento no bairro Simonetti, em Limeira (SP).
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o incidente.
