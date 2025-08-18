Motociclista morre após perder controle na Rodovia do Açúcar em Piracicaba
Na madrugada desta segunda-feira (18), um grave acidente foi registrado na Rodovia do Açúcar (SP-308),...
Na madrugada desta segunda-feira (18), um grave acidente foi registrado na Rodovia do Açúcar (SP-308), no sentido Piracicaba. De acordo com informações apuradas, um homem que conduzia uma motocicleta Honda Fan 160 preta, perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, às 5h59, constatou o óbito no local. Ele foi identificado como Adnalton Rocha Macedo, de 58 anos.
