Motociclista morre após perder controle na Rodovia do Açúcar em Piracicaba Na madrugada desta segunda-feira (18), um grave acidente foi registrado na Rodovia do Açúcar (SP-308),... Portal Veloz|Do R7 18/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na madrugada desta segunda-feira (18), um grave acidente foi registrado na Rodovia do Açúcar (SP-308), no sentido Piracicaba. De acordo com informações apuradas, um homem que conduzia uma motocicleta Honda Fan 160 preta, perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, às 5h59, constatou o óbito no local. Ele foi identificado como Adnalton Rocha Macedo, de 58 anos.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Quatro pessoas ficam gravemente feridas e uma morre após acidente de carro em Limeira

Carro invade farmácia em Piracicaba e deixa três pessoas feridas

Festa de 371 anos de Sorocaba reúne mais de 120 mil pessoas