Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Motociclista morre após perder controle na Rodovia do Açúcar em Piracicaba

Na madrugada desta segunda-feira (18), um grave acidente foi registrado na Rodovia do Açúcar (SP-308),...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Na madrugada desta segunda-feira (18), um grave acidente foi registrado na Rodovia do Açúcar (SP-308), no sentido Piracicaba. De acordo com informações apuradas, um homem que conduzia uma motocicleta Honda Fan 160 preta, perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, às 5h59, constatou o óbito no local. Ele foi identificado como Adnalton Rocha Macedo, de 58 anos.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.