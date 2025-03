Motociclista morre em colisão com caminhão na Avenida Dr. Lauro Corrêa da Silva, em Limeira A vítima fatal foi arremessada do outro lado da via, acertando um veículo, que descia... Portal Veloz|Do R7 24/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 24/03/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vítima fatal foi arremessada do outro lado da via, acertando um veículo, que descia pela via na direção contrária.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em Portal Veloz:

Artefato suspeito é encontrado em veículo no Centro de Limeira

Caio Coppola, Augusto Cury e Walter Longo confirmam presença no CCAgro em Campinas

GoldKo, marca de chocolates sem açúcar, inaugura loja no Galleria Shopping e traz uma nova experiência