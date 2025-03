Motociclistas e pedestres respondem por 90% das mortes no trânsito de Campinas em janeiro Foto: Prefeitura de CampinasA participação dos usuários mais vulneráveis entre as vidas perdidas no trânsito... Portal Veloz|Do R7 03/03/2025 - 08h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 08h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasA participação dos usuários mais vulneráveis entre as vidas perdidas no trânsito alcançou 90% em janeiro. Das 10 mortes computadas em vias urbanas, nove são de motociclistas ou pedestres. O balanço preliminar também indica que o município fechou o ano de 2024 com 156 vidas perdidas em vias urbanas e rodovias, três a menos que no ano anterior, quando 159 pessoas morreram. É o que indicam os dados preliminares do Boletim Informativo de Óbitos no Trânsito, divulgado mensalmente pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

