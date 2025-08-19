Logo R7.com
Motociclistas ficam feridas após serem atropeladas por carro em cruzamento de Campinas

Duas mulheres ficaram feridas após um grave acidente ocorrido na tarde da última sexta-feira (15)...

Portal Veloz|Do R7

Duas mulheres ficaram feridas após um grave acidente ocorrido na tarde da última sexta-feira (15) no bairro Parque Jambeiro, em Campinas (SP). Elas estavam em uma motocicleta quando foram atingidas por um carro que avançou o cruzamento sem respeitar a sinalização de parada obrigatória.

