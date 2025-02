Motorista de aplicativo é agredida e jogada do veículo durante assalto em Campinas No final de tarde desta terça-feira (25), uma mulher que é motorista de aplicativo pegou... Portal Veloz|Do R7 26/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 26/02/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No final de tarde desta terça-feira (25), uma mulher que é motorista de aplicativo pegou os passageiros no centro da cidade de Campinas (SP) e, ao chegar no Jardim Nova América eles acabaram anunciando um assalto.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

12 novos GMs tomam posse e reforçam a segurança de Jaguariúna

Sumaré adota medidas para resolver o déficit de professores no ensino municipal

Holambra promove ação especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher