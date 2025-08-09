Motorista fica ferida após colisão e tombamento de caminhão na Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis
O caminhão estava carregado com mercadorias do Mercado Livre Uma mulher ficou ferida na noite...
O caminhão estava carregado com mercadorias do Mercado Livre Uma mulher ficou ferida na noite desta sexta-feira (08) após se envolver em um acidente de trânsito no km 155 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em um trecho de Cordeirópolis.
O caminhão estava carregado com mercadorias do Mercado Livre Uma mulher ficou ferida na noite desta sexta-feira (08) após se envolver em um acidente de trânsito no km 155 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em um trecho de Cordeirópolis.
Para mais detalhes sobre este acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre este acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: