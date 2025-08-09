Motorista fica ferida após colisão e tombamento de caminhão na Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis O caminhão estava carregado com mercadorias do Mercado Livre Uma mulher ficou ferida na noite... Portal Veloz|Do R7 08/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O caminhão estava carregado com mercadorias do Mercado Livre Uma mulher ficou ferida na noite desta sexta-feira (08) após se envolver em um acidente de trânsito no km 155 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em um trecho de Cordeirópolis.

Para mais detalhes sobre este acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Nova fábrica de celulose impulsiona vendas e receita da Suzano no segundo trimestre

Adolescente é apreendido após atacar casal com podão em Iracemápolis

A Nova Era do Relacionamento no E-commerce: Como a Personalização Está Redefinindo a Experiência de Compra