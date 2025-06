Motorista foge após colisão entre dois carros na Rodovia Luiz de Queiroz em Americana Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (1º) no km 123 da... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h38 ) twitter

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (1º) no km 123 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana (SP). Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a colisão envolveu dois veículos e teve início quando um veículo Volkswagen Nivus preto atingiu a defensa metálica instalada no canteiro central da via. Após o impacto, o veículo rodou na pista e acabou colidindo com outro carro, uma Saveiro Cross branca. Apesar da força da batida, que foi suficiente para acionar os airbags, ninguém se feriu. Testemunhas relataram que o motorista que provocou o acidente abandonou o veículo e fugiu do local. A ocorrência não causou interrupções significativas no trânsito e foi rapidamente controlada pelas equipes de atendimento.

