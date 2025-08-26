Motorista morre após carro bater em árvore e pegar fogo em Piracicaba Na manhã desta terça-feira (26), um grave acidente mobilizou equipes de resgate no bairro Astúrias,... Portal Veloz|Do R7 26/08/2025 - 11h20 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h20 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (26), um grave acidente mobilizou equipes de resgate no bairro Astúrias, em Piracicaba (SP). Um veículo Volkswagen Gol colidiu violentamente contra uma árvore e, com o impacto, acabou pegando fogo. O motorista de 58 anos, que ainda não teve a identidade revelada, sofreu uma parada cardiorrespiratória no local, não resistiu e veio a óbito. Antes da chegada das equipes de emergência, duas enfermeiras da Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro prestaram os primeiros socorros e iniciaram as manobras de reanimação. Na sequência, equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e GRAU chegaram ao local e seguiram empenhadas nos procedimentos para tentar salvar a vida da vítima, cujo estado era considerado gravíssimo.

