Motorista perde controle de caminhão e colide com muro de salão de beleza em Campinas Um acidente foi registrado na Avenida Anchieta, localizada no Centro de Campinas, na manhã desta... Portal Veloz|Do R7 31/03/2025 - 10h26

Um acidente foi registrado na Avenida Anchieta, localizada no Centro de Campinas, na manhã desta segunda-feira (31). O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e colidiu com o muro de um salão de beleza. Ninguém ficou ferido.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

