Motorista perde controle e colide em poste na Avenida Ruy Rodrigues em Campinas Na tarde deste domingo (27), um motorista perdeu o controle de seu veículo e colidiu... Portal Veloz|Do R7 28/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 28/04/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na tarde deste domingo (27), um motorista perdeu o controle de seu veículo e colidiu contra um poste na Avenida Ruy Rodrigues, no Distrito do Ouro Verde, em Campinas (SP). O acidente aconteceu no sentido centro da via, deixando a cena do ocorrido marcada pela presença do carro danificado ainda no local.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre este acidente e suas consequências.

Leia Mais em Portal Veloz:

Tentativa de furto em agência bancária é frustrada em Campinas

PEC da Segurança e aumento da isenção no IR são prioridades do governo na Câmara

Paralisação de ônibus causa caos e filas gigantes na zona norte de São Paulo