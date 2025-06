Motorista perde o controle e invade restaurante em Americana Uma motorista, de 26 anos, perdeu o controle da direção do carro e invadiu um... Portal Veloz|Do R7 23/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 23/06/2025 - 08h56 ) twitter

Uma motorista, de 26 anos, perdeu o controle da direção do carro e invadiu um restaurante na manhã deste sábado (21), por volta das 6h. O estabelecimento fica localizado na Rua Guanabara, no bairro Jardim Santana, em Americana (SP). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, dentro do veículo estavam a motorista e uma passageira. Câmeras de segurança registraram o momento da batida, que destruiu o portão e parte da parede do restaurante.

