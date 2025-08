Motorista por aplicativo é esfaqueado durante assalto na Rua da Imprensa; criminoso fugiu com o celular da vítima Um morador encontrou a faca e a chave do carro em frente à própria residência... Portal Veloz|Do R7 02/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 02/08/2025 - 22h37 ) twitter

Um morador encontrou a faca e a chave do carro em frente à própria residência e os entregou à GCM Um homem de 37 anos, motorista por aplicativo, foi vítima de um assalto violento na noite deste sábado (2), na Rua da Imprensa, em Limeira. De acordo com informações preliminares repassadas pela Guarda Civil Municipal (GCM), o crime aconteceu no momento em que a vítima havia parado o veículo para pegar o celular, quando foi surpreendida por um indivíduo armado com uma faca.

