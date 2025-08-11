Motta reúne-se na terça (12) com líderes para definir pauta de votações Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Ainda sob rescaldo do motim que paralisou o trabalho do Congresso Nacional... Portal Veloz|Do R7 11/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência

Ainda sob rescaldo do motim que paralisou o trabalho do Congresso Nacional por cerca de 36 horas na semana passada, a Câmara dos Deputados pretende definir a pauta de votações para as próximas sessões. Na terça-feira (12), o presidente da Casa, Hugo Motta, reúne-se com os líderes partidários para fechar as próximas votações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Adolescente de 13 anos é flagrado com bebida alcoólica em bar de Limeira; proprietário é preso

Exercícios isométricos são alternativa no enfrentamento da hipertensão arterial

Mulher dá à luz a prematuro de 30 semanas em residência em Limeira; bebê está em estado grave