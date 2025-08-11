Motta reúne-se na terça (12) com líderes para definir pauta de votações
Ainda sob rescaldo do motim que paralisou o trabalho do Congresso Nacional...
Ainda sob rescaldo do motim que paralisou o trabalho do Congresso Nacional por cerca de 36 horas na semana passada, a Câmara dos Deputados pretende definir a pauta de votações para as próximas sessões. Na terça-feira (12), o presidente da Casa, Hugo Motta, reúne-se com os líderes partidários para fechar as próximas votações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
