Movimento grevista de Limeira conquista nova vitória judicial e apresenta contraproposta ao executivo O desembargador responsável pelo caso afirmou que a decisão já foi tomada e não será... Portal Veloz|Do R7 28/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 28/03/2025 - 22h26 )

O desembargador responsável pelo caso afirmou que a decisão já foi tomada e não será alterada. Na manhã desta sexta-feira (28), o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira (SINDSEL) publicou uma nota informando que os servidores reunidos em frente à Prefeitura, juntamente com outras entidades sindicais presentes (Apeoesp e Sindguarda), aprovaram em assembleia e protocolaram uma contraproposta ao Executivo.

Para mais detalhes sobre essa importante conquista e as próximas etapas do movimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

