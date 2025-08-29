MP e BAEP frustram plano de facção criminosa para assassinar promotor em Campinas
Foto: Divulgação/Ministério PúblicoOperação “Pronta Resposta” prendeu empresários e identificou envolvimento de membro da cúpula da...
Foto: Divulgação/Ministério PúblicoOperação “Pronta Resposta” prendeu empresários e identificou envolvimento de membro da cúpula da facção; alvo seria o promotor Amauri Silveira Filho, do GAECO Na manhã desta sexta-feira (29), uma força-tarefa formada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e pelo 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Campinas deflagrou a Operação Pronta Resposta para desarticular um plano criminoso que tinha como objetivo assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho.
Foto: Divulgação/Ministério PúblicoOperação “Pronta Resposta” prendeu empresários e identificou envolvimento de membro da cúpula da facção; alvo seria o promotor Amauri Silveira Filho, do GAECO Na manhã desta sexta-feira (29), uma força-tarefa formada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e pelo 1º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) de Campinas deflagrou a Operação Pronta Resposta para desarticular um plano criminoso que tinha como objetivo assassinar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho.
Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: