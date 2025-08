MPRJ pede prisão preventiva de MC Poze por tortura e extorsão mediante sequestro de ex-empresário O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a prisão preventiva de MC Poze e mais... Portal Veloz|Do R7 01/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a prisão preventiva de MC Poze e mais seis pessoas nesta sexta-feira (1º). A denúncia afirma que eles agrediram e torturaram o ex-empresário para confessar o roubo de uma joia do artista. As investigações indicam que o homem levou socos e chutes, além de ter sido queimado com cigarros acesos.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Presa em Roma, Zambelli passa por audiência de custódia nesta sexta-feira (1º)

Conta de luz vai ficar mais cara em agosto com bandeira vermelha nível 2, anuncia Aneel

Copa do Brasil: duelos de ida das oitavas são marcados por equilíbrio e placares magros