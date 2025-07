Mudança na vacinação contra a meningite passa a valer a partir desta terça-feira (1º) Josué Damacena/Fiocruz A partir desta terça-feira (1º), a vacina meningocócica ACWY passa a ser ofertada... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 11h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A partir desta terça-feira (1º), a vacina meningocócica ACWY passa a ser ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças com 12 meses de vida. A mudança foi anunciada pelo Ministério da Saúde no último fim de semana e amplia a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria causadora da meningite.

Para mais informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Haddad se reunirá com ministros da Argentina, Rússia e China

Supersalários no Judiciário crescem 49,3% em 2024, mostra estudo

PF passa a fazer fiscalização e registro de CACs a partir desta terça (1º)