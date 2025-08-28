Mudanças no ITBI e ISSQN geram críticas em Limeira e mobilizam Comissão da Câmara Foto: Câmara de LimeiraProfissionais da construção relatam impacto financeiro e falta de transição nas novas... Portal Veloz|Do R7 28/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara Municipal de Limeira

Foto: Câmara de LimeiraProfissionais da construção relatam impacto financeiro e falta de transição nas novas regras; Legislativo quer estudo técnico e diálogo com o Executivo Após o debate público sobre as alterações na alíquota ITBI (Imposto de Transmissão Inter-Vivos sobre Bens Imóveis e Direitos), a Comissão de Orçamento e Fiscalização do Executivo da Câmara formalizou pedido à Prefeitura que encaminhe um relatório com todos os imóveis vendidos e respectivos valores cobrados referentes ao imposto a partir de 2018 a 2025. A deliberação ocorreu nesta quarta-feira, 27 de agosto. Alterações nos critérios de aplicação do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) sobre obras também foi pauta da reunião.

Para saber mais sobre as críticas e as mobilizações em Limeira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Carreta da Mamografia atende em Cordeirópolis de 2 a 13 de setembro

Homem arromba carro e furta mochila com notebook no Centro de Piracicaba

Criminoso morre em confronto com o BAEP em Campinas