Mudanças no ITBI e ISSQN geram críticas em Limeira e mobilizam Comissão da Câmara
Foto: Câmara de LimeiraProfissionais da construção relatam impacto financeiro e falta de transição nas novas regras; Legislativo quer estudo técnico e diálogo com o Executivo Após o debate público sobre as alterações na alíquota ITBI (Imposto de Transmissão Inter-Vivos sobre Bens Imóveis e Direitos), a Comissão de Orçamento e Fiscalização do Executivo da Câmara formalizou pedido à Prefeitura que encaminhe um relatório com todos os imóveis vendidos e respectivos valores cobrados referentes ao imposto a partir de 2018 a 2025. A deliberação ocorreu nesta quarta-feira, 27 de agosto. Alterações nos critérios de aplicação do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) sobre obras também foi pauta da reunião.
