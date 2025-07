Mulher ameaça incendiar apartamento com os filhos em Limeira Na manhã desta terça-feira (1º), uma mulher, de 35 anos, ameaçou incendiar o apartamento onde... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h58 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (1º), uma mulher, de 35 anos, ameaçou incendiar o apartamento onde estava com seus três filhos, em um condomínio de prédios de Limeira (SP). Segundo informações das autoridades que atenderam à ocorrência, ela estava no interior de um apartamento no 2º andar com os filhos — uma menina de 7 anos, um menino de 4 e um bebê de 1 ano. Ela havia ateado fogo em algumas roupas, portava uma faca e um isqueiro, e afirmou ter aberto o registro do gás de cozinha, fazendo ameaças e pronunciando frases desconexas.

