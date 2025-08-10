Mulher dá à luz a prematuro de 30 semanas em residência em Limeira; bebê está em estado grave O recém-nascido, de aproximadamente 30 semanas de gestação, precisou ser intubado Na noite deste sábado... Portal Veloz|Do R7 09/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 22h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O recém-nascido, de aproximadamente 30 semanas de gestação, precisou ser intubado. Na noite deste sábado (09), uma mulher deu à luz um bebê prematuro na Rua Albina Calissi Roque, no bairro Cecap, em Limeira. Segundo informações apuradas pelo Portal Veloz, a mulher, que aparenta ter 37 anos, começou a sentir contrações e, antes de chegar a um hospital, acabou tendo a criança na própria residência.

Para mais detalhes sobre essa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Transformando Ambientes e Marcas com Criatividade e Tecnologia

Deic prende suspeito de roubar arma de PM baleado em Paraisópolis e recupera pistola

Neve e frio intenso marcam o amanhecer em cidades do Rio Grande do Sul