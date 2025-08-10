Mulher dá à luz a prematuro de 30 semanas em residência em Limeira; bebê está em estado grave
O recém-nascido, de aproximadamente 30 semanas de gestação, precisou ser intubado Na noite deste sábado...
O recém-nascido, de aproximadamente 30 semanas de gestação, precisou ser intubado. Na noite deste sábado (09), uma mulher deu à luz um bebê prematuro na Rua Albina Calissi Roque, no bairro Cecap, em Limeira. Segundo informações apuradas pelo Portal Veloz, a mulher, que aparenta ter 37 anos, começou a sentir contrações e, antes de chegar a um hospital, acabou tendo a criança na própria residência.
