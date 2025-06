Mulher é morta a facadas em restaurante em Jundiaí; suspeito é preso em flagrante A identidade da mulher e a motivação do crime ainda não foram divulgadas Uma mulher... Portal Veloz|Do R7 02/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 02/06/2025 - 20h36 ) twitter

A identidade da mulher e a motivação do crime ainda não foram divulgadas Uma mulher foi assassinada a facadas na tarde desta segunda-feira (2), dentro de um restaurante localizado na avenida Nove de Julho, no complexo gastronômico Beco Fino, em Jundiaí, interior de São Paulo. O suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

