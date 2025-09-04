Mulher é presa no Aeroporto de Guarulhos com 10 kg de haxixe avaliados em R$ 570 mil A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia Sede do Guarujá, com apoio da Delegacia... Portal Veloz|Do R7 04/09/2025 - 19h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h18 ) twitter

A ação foi conduzida pela Delegacia de Polícia Sede do Guarujá, com apoio da Delegacia de Atendimento ao Turista (DAT) A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (4), uma mulher que tentava entrar no Brasil transportando cerca de 10 quilos de haxixe, escondidos em um fundo falso de uma mala, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. O entorpecente foi avaliado em aproximadamente R$ 570 mil.

