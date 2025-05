Mulher é presa por embriaguez ao volante após fugir de blitz e quase atropelar policial na Anhanguera, em Jundiaí O acompanhamento tático e conseguiu interceptar o veículo no quilômetro 66 da rodovia Uma mulher... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 20h00 ) twitter

Portal Veloz

O acompanhamento tático e conseguiu interceptar o veículo no quilômetro 66 da rodovia Uma mulher de 46 anos foi presa em flagrante na noite desta quinta-feira (1º), após fugir de uma blitz da Lei Seca na Rodovia Anhanguera, em Jundiaí, interior de São Paulo. A motorista, que conduzia um veículo modelo CrossFox, recusou-se a realizar o teste do bafômetro e arrancou com o carro em alta velocidade, quase atropelando um policial militar no local da abordagem.

