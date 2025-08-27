Mulher é vítima de roubo à luz do dia na Vila Proost de Souza, em Campinas
Uma mulher foi vítima de um roubo na tarde desta terça-feira (26), por volta das...
Uma mulher foi vítima de um roubo na tarde desta terça-feira (26), por volta das 16h, na Rua Professor João Augusto de Tolêdo, localizada na Vila Proost de Souza, em Campinas (SP). O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou o exato momento em que um homem se aproximou e arrancou uma corrente do pescoço da vítima.
Uma mulher foi vítima de um roubo na tarde desta terça-feira (26), por volta das 16h, na Rua Professor João Augusto de Tolêdo, localizada na Vila Proost de Souza, em Campinas (SP). O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou o exato momento em que um homem se aproximou e arrancou uma corrente do pescoço da vítima.
Saiba mais sobre este incidente preocupante e as repercussões na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Saiba mais sobre este incidente preocupante e as repercussões na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: