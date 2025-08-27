Mulher é vítima de roubo à luz do dia na Vila Proost de Souza, em Campinas Uma mulher foi vítima de um roubo na tarde desta terça-feira (26), por volta das... Portal Veloz|Do R7 27/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 08h58 ) twitter

Portal Veloz

Uma mulher foi vítima de um roubo na tarde desta terça-feira (26), por volta das 16h, na Rua Professor João Augusto de Tolêdo, localizada na Vila Proost de Souza, em Campinas (SP). O crime foi registrado por uma câmera de segurança, que flagrou o exato momento em que um homem se aproximou e arrancou uma corrente do pescoço da vítima.

Saiba mais sobre este incidente preocupante e as repercussões na comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

