Mulher morre após cair com carro em lago do Parque Ecológico de Indaiatuba

Uma mulher morreu na manhã desta quinta-feira (5) após perder o controle do veículo que dirigia e cair em um lago localizado no Parque Ecológico de Indaiatuba, na altura do bairro Pau Preto. Segundo informações, a vítima trafegava pela Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, via que margeia o parque, quando teria perdido o controle da direção. O carro acabou invadindo a área verde e caiu dentro do lago. Equipes de resgate foram acionadas rapidamente e removeram o corpo e o veículo do lago. A morte da motorista foi confirmada ainda no local pelas autoridades. As causas do acidente ainda serão investigadas. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. Mais informações serão divulgadas conforme o caso for atualizado pelas autoridades competentes.

