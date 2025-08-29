Mulher procurada pela Justiça é presa durante patrulhamento da Operação Impacto em Limeira A captura ocorreu próximo à linha férrea, nas imediações da Rua Cunha Bastos Durante patrulhamento... Portal Veloz|Do R7 29/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 29/08/2025 - 18h38 ) twitter

Portal Veloz

A captura ocorreu próximo à linha férrea, nas imediações da Rua Cunha Bastos Durante patrulhamento na região central de Limeira (SP), equipes da Operação Impacto cumpriram um mandado de prisão contra uma mulher na manhã desta sexta-feira (29). A captura ocorreu próximo à linha férrea, nas imediações da Rua Cunha Bastos.

