Mulher procurada pela Justiça é presa durante patrulhamento da Operação Impacto em Limeira
A captura ocorreu próximo à linha férrea, nas imediações da Rua Cunha Bastos Durante patrulhamento na região central de Limeira (SP), equipes da Operação Impacto cumpriram um mandado de prisão contra uma mulher na manhã desta sexta-feira (29). A captura ocorreu próximo à linha férrea, nas imediações da Rua Cunha Bastos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a prisão e os desdobramentos do caso!
