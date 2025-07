Multas aplicadas pela Administração a empresas de ônibus somam R$ 29,7 milhões Destes totais, mais de R$ 8,4 milhões e R$ 764,7 mil foram computados neste primeiro... Portal Veloz|Do R7 08/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h18 ) twitter

Destes totais, mais de R$ 8,4 milhões e R$ 764,7 mil foram computados neste primeiro semestre, respectivamente. Mais de R$ 29,7 milhões foram descontados do subsídio repassado aos operadores do sistema convencional de transporte público nos últimos cinco anos, por situações que causaram prejuízos aos usuários: viagens não cumpridas, quebras, atrasos, etc. Além disso, os permissionários do sistema alternativo receberam descontos, na receita tarifária, de R$ 3,6 milhões no período.

