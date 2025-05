Murilo Félix e Miguel Lombardi discutem projetos estratégicos para Limeira durante reunião em Brasília O prefeito Murilo Félix se reuniu em Brasília com o deputado federal Miguel Lombardi para... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 08h16 (Atualizado em 31/05/2025 - 08h16 ) twitter

Portal Veloz

O prefeito Murilo Félix se reuniu em Brasília com o deputado federal Miguel Lombardi para apresentar as principais agendas e projetos em andamento para o desenvolvimento de Limeira. Entre os temas discutidos, estão a liberação de R$ 3,8 milhões para manutenção das estradas vicinais e a inclusão no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com obras de macrodrenagem contra enchentes e a construção de 500 unidades habitacionais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

