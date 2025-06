Murilo Félix fala sobre ambulâncias do Samu após reportagem ter denunciado duas viaturas inoperantes em Limeira Foto: Instagram/reproduçãoNa noite desta terça-feira (3), o prefeito de Limeira (SP) Murilo Félix (Podemos), abordou... Portal Veloz|Do R7 04/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 04/06/2025 - 12h58 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Instagram/reproduçãoNa noite desta terça-feira (3), o prefeito de Limeira (SP) Murilo Félix (Podemos), abordou em live nas suas redes sociais sobre as ambulâncias do Samu na cidade. Uma reportagem denunciou que duas viaturas estavam inoperantes devido aos sinais luminosos estarem quebrados. Já Murilo, declarou que em seu governo conseguiu três veículos, afirmando ser um número recorde para o município. No momento, o Samu de Limeira conta com um total de sete ambulâncias, de acordo com o prefeito.

