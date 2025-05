Museu da Língua Portuguesa tem programação gratuita no dia 3 de maio Foto: Governo de SPPara festejar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, 5 de maio, data instituída... Portal Veloz|Do R7 02/05/2025 - 10h41 (Atualizado em 02/05/2025 - 10h41 ) twitter

Foto: Governo de SPPara festejar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, 5 de maio, data instituída pela Organização das Nações Unidas, o Museu da Língua Portuguesa, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, prepara uma programação intensa e totalmente gratuita dois dias antes. Em 3 de maio (sábado), das 10h às 19h, atrações musicais, literárias, cinematográficas e gastronômicas vão celebrar o português, língua falada por 260 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo 210 milhões só no Brasil.

