Museu do Videogame Itinerante chega a Santa Bárbara d’Oeste com entrada gratuita de 5 a 20 de julho

Entre os dias 5 a 20 de julho de 2025, Santa Bárbara d’Oeste (SP) recebe a maior exposição de videogames do Brasil. O Museu do Videogame Itinerante será montado no Tivoli Shopping, do Grupo AD Shoppings, com entrada totalmente gratuita e aberta ao público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra tudo sobre essa incrível exposição!

