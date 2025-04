Museu Municipal de Esportes no Taquaral passará por manutenção e recuperação do acervo Foto: Prefeitura de Campinas O Museu Municipal de Esportes de Campinas, localizado no Parque Portugal... Portal Veloz|Do R7 17/04/2025 - 10h46 (Atualizado em 17/04/2025 - 10h46 ) twitter

O Museu Municipal de Esportes de Campinas, localizado no Parque Portugal (Lagoa do Taquaral) passará por manutenção, limpeza e recuperação do acervo. Para execução dos serviços, que ficarão sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, gestora do Museu, o espaço, ficará temporariamente fechado ao público a partir desta quarta-feira, 16 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre a recuperação do acervo!

