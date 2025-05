Mutirão contra a dengue em Americana já removeu 7,2 toneladas de criadouros Foto: Prefeitura de AmericanaCom o apoio da população, a Prefeitura de Americana tem intensificado as... Portal Veloz|Do R7 05/05/2025 - 11h01 (Atualizado em 05/05/2025 - 11h01 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaCom o apoio da população, a Prefeitura de Americana tem intensificado as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Por meio da Secretaria de Saúde, o mutirão preventivo já percorreu 38.056 imóveis e retirou 7,2 toneladas de materiais que poderiam se tornar criadouros do mosquito.

Saiba mais sobre as ações e a importância da participação da comunidade no combate à dengue, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

