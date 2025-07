Mutirão contra a dengue será realizado neste sábado (26) na região do Jd. Ouro Verde, em Limeira Foto: Prefeitura de LimeiraA Divisão de Controle de Zoonoses de Limeira promove neste sábado (26),... Portal Veloz|Do R7 25/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 25/07/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de LimeiraA Divisão de Controle de Zoonoses de Limeira promove neste sábado (26), das 7h30 às 12h, mais uma ação para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O mutirão contemplará os bairros Jd. Ouro Verde, Jd. Nova Europa, Jd. Alto do Flamboyant e Jd. Regina Bastelli. Cerca de 80 agentes participarão da ação, realizando vistorias para eliminar possíveis focos do mosquito e orientando a população sobre cuidados preventivos. Todos os profissionais estarão uniformizados e identificados com crachá. Até o momento, Limeira contabiliza 4.479 casos confirmados de dengue e outros 10.867 estão em análise. Há, ainda, 7 óbitos confirmados pela doença e 14 em investigação.

Saiba mais sobre essa importante ação no combate à dengue consultando a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Galo tem semana caótica com atraso de salários, protesto de jogadores e classificação heroica

Campinas recebe festival inédito que celebra milho, morango e chocolate, com entrada gratuita

Para acelerar vendas, BYD anuncia condições especiais para linha 2026