Mutirão de combate à dengue percorre região do Ernesto Kühl neste sábado (7) em Limeira

Foto: Prefeitura de LimeiraA Divisão de Controle de Zoonoses de Limeira promove neste sábado (7), das 7h30 às 12h, mais um mutirão de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação ocorre nos bairros Jd. Res. Ernesto Kühl, Jd. Res. Luiz Regitano e Jd. Nova Suíça. Durante o trabalho, 100 agentes irão atuar na eliminação de criadouros, além de informar aos moradores os cuidados preventivos para evitar a propagação do mosquito. Atualmente, há 2.416 casos confirmados de dengue no município, outros 14.704 estão sob investigação.

