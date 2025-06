Mutirão de combate à dengue percorre região do Jd. Hortência neste sábado (14) em Limeira Foto: Prefeitura de LimeiraA Divisão de Controle de Zoonoses de Limeira promove neste sábado (14),... Portal Veloz|Do R7 12/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h16 ) twitter

Foto: Prefeitura de LimeiraA Divisão de Controle de Zoonoses de Limeira promove neste sábado (14), das 7h30 às 12h, mais um mutirão de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação ocorre nos bairros Jd. Hortência, Jd. Nova Suíça, Jd. Oliveira e Jd. Orestes Veroni. Durante o trabalho, 95 agentes irão atuar na eliminação de criadouros, além de informar aos moradores os cuidados preventivos para evitar a propagação do mosquito. Todos os agentes estarão uniformizados e com crachá de identificação. Atualmente, há 2.641 casos confirmados de dengue no município, outros 14.704 aguardam resultado de exame laboratorial. Há ainda 4 óbitos confirmados e 18 em investigação.

