Mutirão de Empregos em Sumaré oferece 2 mil vagas no dia 7 de maio Foto: Prefeitura de SumaréSumaré vai promover no próximo dia 7 de maio o Mutirão de... Portal Veloz|Do R7 26/04/2025 - 10h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 10h00 )

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de SumaréSumaré vai promover no próximo dia 7 de maio o Mutirão de Empregos, com a oferta de 2 mil vagas em diversas áreas profissionais. A ação acontece das 9h às 16h, na Faculdade Anhanguera Sumaré, localizada na Rua Eugênia Biancalana Duarte, 501 ( Sala 1), Jardim Primavera. Os candidatos devem comparecer com currículo impresso. A entrada é gratuita e o atendimento será por ordem de chegada.

Não perca a chance de garantir sua vaga!

